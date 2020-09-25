新冠肺炎：疫情再度惡化　引起美股投資者警覺

隨着額外的聯邦刺激措施可能逐漸減弱，美國股票投資者正將關注點重新轉移到新冠肺炎疫情方面。

追蹤經濟活動的高頻數據顯示，經濟由封鎖高峰期的復甦步伐開始放緩，美國再次削減航班、並減少外出就餐頻率。公共交通的使用率仍較低，失業申請居高不下。同時，在最新數據顯示病例回升之際，未來幾個月推出疫苗的前景也在減弱。

這再次引起金融市場的震動。一日波動後，股市竭力維持漲幅，科技股從周三(23日)暴跌3%中反彈，但標普500指數仍邁向2019年8月以來最長的周連跌趨勢。

外電指出，就目前打擊市場的所有因素而言，沒有甚麼比尋找該病毒疫苗的競賽更為重要。儘管聯儲局的慷慨解囊及3萬億美元的聯邦刺激計劃助長由3月開始，為期5個月的升勢，但隨着病毒繼續傳播，其局限性變得顯而易見。

報道引述高盛集團首席美國股票策略師David Kostin稱，該行一直就疫苗可能性進行交易，預測模型預計到明年首季度配發足夠的劑量來接種2,500萬美國人的可能性為52%，這比月初的70%有所下降，且恰好與標普500指數下跌近10%同步發生。

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