【大行觀點】高盛：市場高估了美國大選結果延遲風險

據外電引述高盛集團經濟學家Michael Cahill及Alec Phillips指出，美國大選結果延遲雖然是「尾部風險」，但結合早期結果、投票率、郡級數據，以及各州投票誤差的高度相關性，表明投資者將在選舉之夜獲得足夠的信息，以確定可能的勝利者。他們指出，許多州，包括一些關鍵戰場，允許在選舉日之前對選票進行處理和計算。

由於許多投資者將11月大選視為一種風險來源，因此對有爭議或延遲的結果進行套期保值的成本變得愈來愈昂貴。股市中的一項指標顯示，事件風險創紀錄最高成本水平。交易員最大的擔憂之一是預期創紀錄的郵寄選票數量可能幾天都計算不完。

高盛表示，外匯期權價格中，計入的高度不確定性可能是由2016年投票中某些匯率超大波動的「肌肉記憶」造成的。在疫情期增長前景不確定，意味這次選舉對市場方向的決定性較弱；而意識到選舉結果的不確定性可能會對風險情緒產生重大負面影響。

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