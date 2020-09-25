全球經貿戰：華為效應　8月台灣工業生產創新高

受惠5G發展、遠距需求及華為禁令前夕的出貨效應，台灣廠商持續增加產能，令當地8月工業生產指數為121.0，創歷史新高，按年增4.7%兼七連升。

其中，製造業生產指數121.49，同步寫下歷史單月新高紀錄，按年增5.29%，也是連續第七個月正成長，主要來自於集成電路生產的貢獻。當局預估，9月製造業生產指數約年增8%至11%，第3季可望增長5%至6%；累計首三季製造業生產指數將按年增6.5%至6.9%。

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