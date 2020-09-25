美聯儲研發數碼貨幣　出台之日正是危機降臨之時？

受到新冠肺炎疫情衝擊，美國聯儲局緊急「放水」應對，同時更讓多項非常態措施變為常態，現在更準備在下次危機來臨時，直接向美國公民發放數碼貨幣。

● 有助改革「撒錢」流程

事實上，聯儲局的緊急大「放水」，除了推高資產價格，並沒有令實體經濟大幅改善。歸根究柢，「美式降準」是透過下調超額準備金利率(IOER)，向銀行體系注入資金，並沒有精準落入最有需要的消費者手裏。聯儲局亦發現這個問題，因此今年開始嘗試縮短「撒錢」流程，與財政部合作通過PPP貸款直接撥款給受衝擊的公司，並每周向符合救濟的公民發放600美元失業救濟金。

聯儲局亦計劃下次危機來臨時，直接向美國公民發放數碼貨幣。美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)近日於演講時提到，新冠肺炎疫情大流行緊急支付的經驗讓央行數碼貨幣概念得到愈來愈多關注。聯儲局正研究推央行數碼貨幣(CBDC)的可行性，正探討如何提供央行的全電子貨幣，正準備直接向每個美國人存入數碼美元。

● 擬以數碼美元作為緊急支付

梅斯特爾表示，新冠肺炎疫情大流行緊急支付的經驗讓央行數碼貨幣概念得到愈來愈多關注。她稱，立法者建議每個美國人在聯儲局都有一個帳戶，可以將數碼美元作為聯邦準備銀行債務存入該帳戶，該帳戶可用於緊急支付。據設計方式，聯儲局可通過實名制的最終用戶數碼錢包，加上央行提供的便利的轉帳和贖回服務，且毋須商業銀行的參與。此舉有望能達成直接的財政刺激。

● 危機之日 推出之時？

疫情帶來的經濟衰退，嚴重影響美國財政狀況，未來幾年亦難以出現大規模通脹以稀釋巨額債務，為了解決債務危機，聯儲局必須徹底改變法定貨幣體系，至於數碼貨幣推出時機，或要等到下一次危機時。

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