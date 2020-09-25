全球經貿戰：中美貿易戰開打逾兩年　美國瓣瓣皆輸？

美國特朗普政府在2018年向中國全面開打貿易戰，一路從大豆戰、關稅戰、科技產業競爭，逐步掐斷內地科技企業在國際上生存空間。不過，外媒統計數據顯示，這場全球2強的爭霸戰，打了超過兩年，中國在主要指標上獲得勝利，特朗普政府反而在所有轉捩點上挫敗。

中美雙方在今年1月中旬簽署第一階段貿易協議，暫時為這2年來的紛爭提出解決方案。其中，中國被要求2年內要採購2，000億美元的美國農產品，但隨後新冠肺炎疫情先在中國武漢爆發，隨後擴散至全球，美國近日的新冠肺炎死亡宗數超過20萬，歐洲疫情也有復燃趨勢。

● 疫後經濟強弱互見

受到疫情衝擊，美國今年首季國內生產總值(GDP)增長率萎縮4.8%，創2008年金融危機以來最低水平，第二季更是大幅衰退32.9%，創下史上最差紀錄。至於中國GDP成長率則由今年首季衰退6.8%，大幅反彈至第二季的3.2%，遠勝市場預期，也成為這波經濟衰退的首輪復甦的國家。

● 貿易問題依舊存在

據報從中美幾項數據看來，自美國總統特朗普上任以來，中美貿易順差增加25%，年差額逾3,000億美元。今年1月簽署的中美第一階段經貿協議，也不如特朗普所預期，甚至今年的採購額度也遠遠不如當初設下目標。

● 貨幣表現高下立見

匯率方面，人民幣已連續8周升值，為2018年2月以來最長紀錄，全球債券基金也湧入中國市場，美元卻不斷貶值。中國在疫情衝擊後快速站穩腳步，成為受外資青睞的主要優勢，過往由德國業者輸出的精密機械，中國輸出的比重有增加的趨勢，德國VDMA機械工程工業協會指出，中國要成為全球第一，只是遲早的事。

● 封殺中企手法拙劣

至於特朗普政府集中攻擊WeChat、TikTok，只會讓人不知道重心在何處，若要解決中企可能帶來的國安問題，有更好的方法處理，封殺不會讓中企放慢取得科技產業主導權的進程。若從新能源產業來看，到2025年，中國電池設備年產量將是全球生產總量的2倍，美國目前沒有任何應對措施。

至於特朗普在美國總統大選的對手拜登，前美國貿易代表、美國國務院副國務卿的Robert Zoellick建議，對外政策應該由內開始，重視公共衞生、移民政策以及包容性成長，讓協助美國保持領導地位，並建立盟友信任。

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