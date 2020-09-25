【專家點評】鄧建初：三種炒股方法　點解有人發達有人閉翳？

初哥在23年前接受一媒體訪問時，曾講解過幾何圖形投資法，這其實是與風險管理有關。金字塔式投資方法最適合富翁，因為有龐大資金，可以多次落注。在大市持續下跌了很多的時候，優質股大跌3成(股神巴菲特更忍耐至大跌5成才吸納)，開始先買第一注，再下跌8%加大注碼購入第二注，如此類推。因頭輕尾重，只要有大反彈就可反敗為勝。這個方法，首要條件是要揀對有前景的優質股才可以，否則可能血本無歸，然而富豪們多有專業意見提供，失敗機會較微。

另一種是普羅散戶們最喜歡採用的倒轉金字塔式，買中一隻獲利的股票，在雄心萬丈、以為自己眼光好，又或者聽了消息買入後一如劇本預告般上升，深信是堅料，故此在高位加碼入市，這是頭重尾輕的倒轉金字塔式買入法，只要一回頭就輸突。寫到這裏，勾起了初哥九七年亞洲金融風暴的一些往事，感受甚深。

那時候當股票經紀的我，非常忙碌，電話響個不停。股市暢旺，股票行內全民皆炒，連落盤員也拿起鑊鏟來。開放式落盤，經紀只須喊出來，落盤員回應一聲就算。初哥聽覺不靈，往往需要再問一次。曾有落盤員收市後才驚覺做錯了盤，求我代他賠償，否則會被公司炒魷魚。初哥心軟，代他賠了幾單，為數不少。當局者迷，旁觀者清。後期轉了公司，回想起落錯盤事件，才覺得事有蹺蹊。落盤員做錯盤，股價收市下跌就要我賠；為何沒有一單做錯盤，股價上升而歸還我的呢？從此不肯隨意相信了。

有一位舊同事，在我處開戶口炒股票，借孖展來增加回報。他跟我建議買入屢有斬獲，不禁大喜。至金融風暴前，不少人早上入貨，下午沽貨已輕易賺錢。有一次他竟大膽用20萬元買100萬元貨。我眼見大市已達瘋狂階段，加上他愈買愈大，是典型倒轉金字塔式炒法，非常危險，於是勸他。誰知他氣憤地說：「你即係阻住我發達啫！」立即轉投另一證券行，從此視我如陌路人。我感覺無可奈何，不久股市崩圍，很多孖展客被斬倉，全軍覆沒，證明我當時的勸喻是正確。身為經紀，不能只看佣金收入，要如實告知風險之所在，否則誤人誤己就不好了。

十年人事幾番新，近期科網、生物科技及內地物業管理股受到市場熱捧，有數年無炒股票的朋友重踏股壇。嘗到甜頭後，又用了倒轉金字塔式方法，不斷加碼買入，滿手蟹貨又開始漸漸變成長線持有。初期在整個股票組合應有錢賺卻不肯全身而退，至今變成虧損。但他說「輸錢我是不會沽的」，高位追入仍信心滿滿，我也難以再對他說些甚麼了。

萬丈高樓從地起，炒股太心雄心急，一朝發達真的是那麼容易嗎？大市愈升，愈想瞓身去買，成本價愈來愈貴，一回頭很快就會由贏變輸，那種滋味甚不好受。

還有一種是方形投資法，每次皆買相同注碼的股票，贏了一定程度，才再將注碼略加多少，令心理壓力不致太多，炒股自然進退有度。財富是由時間累積而來的，這就是聚沙成塔的哲理。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020