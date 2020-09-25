【放水救市】澳洲放寬貸款法以促進經濟

外電報道，澳洲政府將放寬負責任的貸款法律，以增加信貸流量，並幫助經濟從近30年來的首次衰退中復甦，消息刺激當地銀行股做好。

作為全面改革的一部分，澳洲政府將取消對大多數形式的信貸的所謂負責任貸款義務，因為這表示銀行過度謹慎，將扼殺抵押貸款及其他貸款。澳洲財政部長Josh Frydenberg稱，消除監管重疊及減少繁文縟節，將加快審批速度，隨着國家努力從新冠肺炎疫情危機中恢復過來，提供和獲得信貸對重建各個經濟部門，從接待、旅遊、建築到零售，都至關重要。

他說，監管的負擔一直在增加，給消費者帶來更多障礙，使其難以獲得信貸。隨着時間的流逝，放貸者變得愈來愈厭惡風險，且變得過於保守。結果，借款人無論其財務狀況如何，都面臨着愈來愈困難和漫長的審批過程。

澳洲四大銀行股做好，今(25日)早段ANZ升逾4%、澳洲利亞聯邦銀行升3%、澳洲國民銀行升6%，西太平洋銀行升7%。

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