【專家樓評】劉嘉輝：中價二手樓料成第4季交投主流

踏入9月份，二手市場表現不俗。今年二手市場交投表現較一手市場好，當中逾600萬至1,000萬元的住宅交投，更跑贏大市。截至9月17日止，今年逾600萬至1,000萬元二手住宅註冊量共錄約1.36萬宗，較去年同期近9,500宗，按年大升約43%。

按分區劃分，將軍澳及西貢區此類單位更為成交主流，其中逾600萬至1,000萬元二手住宅註冊量共錄得約1,933宗，佔該區成交比率高達約68%；其次為沙田區，此類銀碼之二手住宅註冊量錄約1,450宗，佔該區成交量約44%。

筆者估計，第4季此類逾600萬至1,000萬元銀碼之二手住宅交投表現，仍然為市場 主流。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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