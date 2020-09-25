港元拆息︰1個月續跌至0.49厘
2020年09月25日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.05厘水平；1星期報0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.49厘；3個月為0.62厘。
25/9/2020
隔夜 0.05095厘
1星期 0.29506厘
2星期 0.37923厘
1個月 0.49679厘
2個月 0.57107厘
3個月 0.62875厘
6個月 0.74524厘
12個月 0.92155厘
24/9/2020
隔夜 0.05321厘
1星期 0.29464厘
2星期 0.39268厘
1個月 0.50696厘
2個月 0.57571厘
3個月 0.63232厘
6個月 0.74810厘
12個月 0.92012厘
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