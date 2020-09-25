港元拆息︰1個月續跌至0.49厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.05厘水平；1星期報0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.49厘；3個月為0.62厘。

25/9/2020

隔夜 0.05095厘

1星期 0.29506厘

2星期 0.37923厘

1個月 0.49679厘

2個月 0.57107厘

3個月 0.62875厘

6個月 0.74524厘

12個月 0.92155厘

24/9/2020

隔夜 0.05321厘

1星期 0.29464厘

2星期 0.39268厘

1個月 0.50696厘

2個月 0.57571厘

3個月 0.63232厘

6個月 0.74810厘

12個月 0.92012厘

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