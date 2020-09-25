【專家樓評】黃詠欣：高齡人士申請樓按　有咩辦法？

一般來說，按揭申請會受到年齡限制，大部分銀行在計算按揭年期時會以75減，只有少數銀行會用80減。而銀行對於高齡人士的按揭條件相對較高，通常會要求加擔保人，而且批出的供款期亦較短。

不過，最近我們成功協助一位已屆70歲的客人批出按揭，他購入一個樓價4,800萬元的物業，原先打算家人賣出物業後便能全數付款而毋須申請按揭，但是家人未能順利賣出物業，故此資金周轉出現問題。

我們深入了解客人的財務狀況及貸款要求後，發現客人已經退休並無任何收入，現時持有樓價6成的現金，而他的父母有足夠資產可以作為擔保人，不過雙親年紀已達90歲，經仔細分析，我們提供了兩個方案予客人選擇。其一，客人可選擇於財務公司申請一按，由於客人已有能力繳付樓價6成的首期，而足夠證明客人的財務能力，基本上在不需加擔保人的情況下已可批出按揭成數4成，不過利息會較高，大約為年息10至12%；其二，透過我們與銀行溝通後，客人可考慮於指定銀行申請按揭，並以他的雙親作為擔保人，應能批出低息按揭，不過有2年罰息期。

經客人考慮後，他擔心未來一兩年內家人都未必能賣出物業，故此選擇向銀行申請按揭，最終能成功批出按揭成數4成，利息為H + 1.35%(鎖息上限P-2.75%，P為5.25%)的按揭貸款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020