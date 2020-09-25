滙豐：中國國債納富時　印證內地在岸債券趨主流

富時羅素今日(25日)宣布將中國政府債券納入富時世界政府債券指數，滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，是次宣布印證了中國在岸債券愈趨主流，在現時全球投資環境中，超過四分之一的全球投資級別債券的收益為負數，認為中國在岸債券對尋求更高收益資產的投資者具有吸引力。

目前富時世界政府債券指數的資產預計達到2.5萬億美元，估計在中國債券被納入富時指數的期間，將帶動約1,400億至1,500億美元的被動資金流入。目前，中國的10年期政府債券的收益率為3.1%， 是美國的四倍多。

同時，該行指，中國在岸債券一向與其他資產的關聯較低，因此受到全球風險情緒的影響較少。

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