港股格局：溫鋼城料恒指跌見22800點

股市高開後反覆向下，恒指暫報23,262點。中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城表示，十月份恒指有機會跌穿23,000點，後市可能徘徊在22,800至22,500點。

他指，市場擔心美國聯邦法官空缺將由美國總統特朗普親信填補，另方面11月份美國總統大選後，特朗普一旦落敗，會不承認選舉結果，並出招致發政局混亂。所以市場風險不低。

另外，美國疫情仍未受控，加上歐美地區的天氣較早轉涼，且疫苗研發進度緩慢，市場擔心恐再爆發新一波疫情。而美股會繼續弱勢，港股亦有隱憂。

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