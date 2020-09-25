港股格局：溫鋼城料恒指跌見22800點
2020年09月25日 12:11
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股市高開後反覆向下，恒指暫報23,262點。中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城表示，十月份恒指有機會跌穿23,000點，後市可能徘徊在22,800至22,500點。
他指，市場擔心美國聯邦法官空缺將由美國總統特朗普親信填補，另方面11月份美國總統大選後，特朗普一旦落敗，會不承認選舉結果，並出招致發政局混亂。所以市場風險不低。
另外，美國疫情仍未受控，加上歐美地區的天氣較早轉涼，且疫苗研發進度緩慢，市場擔心恐再爆發新一波疫情。而美股會繼續弱勢，港股亦有隱憂。
個別板塊方面，他指可以持續留意科網股，但最好在11月份時才趁低吸納，如在250元水平撈阿里巴巴(09988)。另外，他亦建議投資者可分段買入地產及收租股，如領展房產基金(00823)，預料疫苗一旦推出，其股價將會暴漲，加上現時估值低，有追落後的空間。
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