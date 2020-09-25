【高盛推介】部署滙豐宜重新審視貼價產品

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股在周三(23日)輕微反彈後，周四(24日)再度下跌，收市跌約0.5%。周五(25日)早段繼續下跌，低開約0.2%後跌幅擴大，至跌約1.2%。事實上，由本月初至今，該股股價已錄得逾16%的跌幅，表現落後大市。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金在滙控股價調整時追捧好倉，當中截至周三的6個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約2,970萬元。而牛證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約1,300萬元。此外，認沽證於周三及周四亦共錄得約530萬元資金流入。

由於近日滙控股價調整不少，而且亦有不少資金流入其相關輪證，引致市場上不少舊有認購證及牛證已變得價外及已累積高街貨。因此投資者在部署時，宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但現時已適不合適條款的產品。

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