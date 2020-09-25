穆迪：美國禁下載WeChat 未即時影響騰訊評級
2020年09月25日 12:35
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國際評級機構穆迪投資表示，美國商務部宣布禁止下載WeChat移動應用程序的舉動，沒有即時對騰訊控股(00700)的「A1」發行人和高級無抵押評級或「穩定」的展望造成影響。
該行指出，潛在的禁令僅限於微信在美國境內的發行和營運，而根據騰訊2019年年度報告
，中國內地佔其96%收入來源，意味來自內地以外市場的收入不到4%，來自美國的份額甚至更低，從而極大地減少了影響。
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