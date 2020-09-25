建業新生活附屬購河南省廢物處理公司51%股權

濟源市眾幫為中國河南省濟源市的廢物處理公司，提供環境衞生清潔管理服務，且在其廢物處理設備生產及營運擁有先進技術。董事會認為，收購事項將透過進一步提高集團物業管理服務的質素及營運效率為集團業務帶來協同效應，與集團長期發展戰略一致。

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