【瑞通推介】即市較多資金留意恒指熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數意外增加，道指隔晚曾跌逾200點，最終倒升52點或0.2%收市，報26,815點。

恒指周四(24日)收報23,311點，跌431點或1.8%，盤中低見23,225點。周五(25日)早段升逾100點，一度重返23,400點以上爭持。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者繼續預期大市將見反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評是周四最多北水淨流出的股份，單日淨沽出約2.9億元，股價收報238.6元，跌4.56%，盤中低見236元，失10天線。現時較月初280元高位累跌逾14%。股份周五早段好淡爭持，嘗試企穩240元，留意股份下一重要支持為50天線(229.5元)。輪證資金流方面，周四分別有超過4,800萬元和近120萬元淨流入其好倉和淡倉，以個股好淡倉計算，美團好倉為周四最多資金淨流入的項目。

大型科技股周四顯著受壓。據報常程離職聯想集團三天後即到小米擔任副總裁，聯想發起仲裁要求賠償及離職小米。小米周四失守20元關口，以接近全日低位19.84元收市，收挫4.8%。由今月初高見的上市高位26.95元計，累計調整逾26%。小米周五早段曾回升逾2%，於20元附近上落。周四有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾570萬元淨流出，反映雖然小米股價急跌，投資者缺乏動力開好倉博反彈。

據報騰訊控股有份投資的《絕地求生》系列開發商Krafton計劃明年在南韓上市，估值或達260億美元。騰訊周四錄近2.3億元北水淨流出，股價下跌1.75%，以全日最低位505元收市，由564元歷史高位計累跌逾一成。該股周五早段升約1%，一度重上511.5元，留意股份自8月初以來守穩500元關口的支持。輪證資金流方面，周四有逾2,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近630萬元淨流出。

友邦保險周四收跌1.7%於76.65元，單一股份拖低恒指40點，為第三大跌市元兇。友邦由今月上旬82.5元高位累跌7%。周五早段回升約1%，曾重返77.5元附近。周四分別有逾170萬和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。

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