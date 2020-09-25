【大師睇市】期指結算前再跌空間不大
2020年09月25日 12:40
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，過去數天外圍股市反覆震盪，但他相信初步調整已完結。而港股周四(24日)下試23,200點水平後開始企穩，估計下周期指結算前再跌空間不大，但後市要待期指轉倉才有明顯方向。他又補充，十一假期後宜留意內地五中全會是否有國策利好消息出台。
至於5G概念股方面，大師指板塊近日出現明顯調整，但見京信通信(02342)有反彈，建議繼續觀望靜待國策。他指其實過去一周有不少支持5G發展的好消息出現，只是市場未反映，若然基本因素不變，不建議在現階段沽貨止蝕。
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