英國脫歐：摩通未來擬將更多銀行員工由倫敦遷往歐洲

英國脫歐過渡期將於年底屆滿，美國華爾街大行之一的摩根大通，繼早前通知約200名員工要為遷出倫敦做好準備後，外電報道，摩通法蘭克福公司負責人Dorothee Blessing表示，本月宣布的人事調動，只是該行為應對無協議脫歐前景而採取的「第一波」行動，意味着該行未來擬將更多銀行員工由倫敦遷往歐洲。

Blessing續稱，雖然摩通轉移了員工和資產，但倫敦仍是非常重要的金融中心。法蘭克福並非歐洲唯一的金融中心，暗示銀行會把從倫敦調出的員工分散到歐洲多地。

對於歐洲銀行業整合問題，兼任摩通歐洲、中東、非洲投資銀行部門聯席負責人的Blessing認為是不可避免的，惟未有評論摩通是否希望在銀行業整合中發揮作用。

日前有報道指出，摩通將把大約2,000億歐元(約1.79萬億港元)的資產，從英國轉移至德國法蘭克福，此舉將使這家銀行成為德國第6大銀行。不過，Blessing拒絕就資產轉移規模或其對銀行盈利能力的影響置評，只稱法蘭克福子公司的資本金已經增長到可以支持業務擴張及滿足客戶需求。該行預計今年盈利將為1.5億歐元。

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