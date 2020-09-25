偉源控股午後突瀉94% 股價單日破頂後創新低
2020年09月25日 13:26
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上市剛逾半年的偉源控股(01343)周五(25日)早段升上4.09港元的歷史新高，午後突然直插94%，跌至0.216元的上市新低，並跌穿0.48元的招股價，成交增至近6,000萬元。
偉源控股為新加坡土木工程承建商，上月公布6個月業績轉蝕477萬坡元，惟股價於9月爆升八成，突破4元關。
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