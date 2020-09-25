旅業重創謀轉型！呢間酒店擬重建為商住混合發展

肺炎疫情重創旅業，部分酒店尋求轉型，位於佐敦彌敦道384號的香港九龍富諾特酒店，向城市規劃委員會提出申請，計劃重建為住宅及寫字樓混合發展。

文件顯示，上址地盤佔地約21,195方呎，現劃為商業用途，申請人要求以12倍地積比率，興建1幢28層高綜合大樓，包括3層地庫及1層平台，總樓面約254,337方呎，住宅及商業面積將各佔一半，提供285個住宅單位。

布局上，零售及寫字樓部分將分布在地下至8樓，8樓以上為住宅樓層，平均單位面積約446方呎，同時會保留現有的地庫結構。

申請人指出，住宅與寫字樓混合發展，在該區並不罕見，地盤早年亦有住宅與酒店混合方案獲批規劃許可，而是次新方案擬議用途亦十分接近。同時，擬議發展與區內混合性用途配合，提供中小型單位亦有切合市場住屋需求。

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