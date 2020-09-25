中國經濟：今年上半年遊戲產業創新指數按年升12%

內媒引述伽馬數據發布的《2020中國遊戲創新與發展趨勢報告》顯示，今年首6個月，中國遊戲產業創新指數達到125.8，按年上升12.1%，這也證明中國遊戲產業的創新能力在持續進步。

從市場規模來看，移動遊戲佔據中國遊戲市場的比例愈來愈高。數據顯示，今年1至6月移動遊戲市場收入佔比已達到75%，市場規模超過千億元人民幣。市場佔有率穩步提升是促進中國移動遊戲產品持續創新的主要動力，而創新性產品又能吸引更多遊戲用戶，並持續拓展移動遊戲市場容量，從而形成良性的產品開發環境。

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