中國經濟：首8個月工業品物流增長由負轉正
2020年09月25日 14:21
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（中新社圖片）
中國物流與採購聯合會數據顯示，今年首8個月工業品物流總額增長，由首7個月的下降0.4%，轉為按年增長0.4%，累計增速實現由負轉正。
單計8月份，工業物流需求按年增長5.6%，增速比7月提高0.8個百分點。裝備製造業增勢持續較好，支撐工業物流需求增長，裝備製造業按年增長10.8%，繼續保持兩位數增長。消費品製造業8月增加值按年下降0.8%，降幅較上月收窄0.3個百分點。其中，醫藥、紡織分別增長4.3%、3.3%，增速均小幅回升。
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