租務實錄：天寰三房戶減至月租3.1萬元

香港置業周淵博表示，啟德天寰9月至今暫錄約3宗租務成交，包括2座中層A室，三房間隔，實用面積約851方呎，以3.3萬港元放租個半月後，獲區內客接洽，議價後減價2,000元，最終以約3.1萬元租出，呎租約36.4元，高市價5%。

租客為夫婦，睇樓3次即拍板承租。資料顯示，業主於2017年6月以約1,883.7萬元購入上述單位。

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