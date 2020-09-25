租務實錄：帝庭豪園特色戶獲外區客以每月4.3萬承租

利嘉閣黃育華表示，土瓜灣帝庭豪園3座頂層特色戶，實用面積約1,248方呎，四房兩套房連工人房間隔，連平台及天台，附車位，望海景，近日以4.3萬港元租出，創項目月租新高，呎租約34元。

新租客為外區客，為方便小朋友上學，經議價後承租。

屋苑9月至今，累錄約3宗租賃成交個案。屋苑現有約4個單位放租，兩房單位月租叫價由2.25萬元起。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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