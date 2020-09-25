元朗工廈又改規劃　擬重建住宅提供828伙

元朗宏業東街21至35號麗新元朗中心，今年5月獲批重建商業大廈，發展商近日提交另一個規劃方案，計劃重建作住宅發展，提供828個單位。

上址佔地約78,266方呎，現劃為商貿地帶，申請人要求改劃作住宅用途，擬議住宅地積比率5倍，興建2幢24層高分層住宅，樓面面積約391,332方呎，另設1幢非住宅物業作零售餐飲及會所之用，相關面積約17,223方呎。

申請人指出，該方案符合政府增加房屋供應政策，地盤距離西鐵朗屏站350米，與大馬路旁商業購物帶相距500米，受休憩空間及設施包圍，適合作住宅發展。

資料顯示，該地盤多年前亦曾提出住宅規劃申請，當時要求興建約419個單位，相比下今次伙數增加接近1倍。

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