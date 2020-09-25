中國經濟：首家中外合資理財公司匯華理財獲准開業

內媒報道，中國銀保監會正式批准匯華理財有限公司獲准開業，該公司是首家獲准開業的中外合資理財公司，註冊資本10億元人民幣，註冊地為上海。

匯華理財的外資方為東方匯理資產管理公司，佔股55%。該公司將主要從事發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。

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