神準分析師：三大因素或觸發通縮　威脅將勁過疫情

近期第二波疫情隱憂回升令美股受壓，投資者情緒漸趨不安。外電報道，曾預測2018與 2020年美股崩跌的熊市預言家，被媒體視為「神準分析師」的Yves Lamoureux表示，再一波新冠肺炎疫情來襲，將導致美股再次大幅回落。

此外，Lamoureux警告，市場上很少人注意到通縮的問題，他指出機器人逐漸取代技術員工、綠色能源興起降低原油價格，以及預期未來20年的不動產價格跌勢，這三個因素將改變未來通脹的走勢，並認為此一威脅的影響將大於新冠肺炎衝擊。

準確預測2018年底美股崩跌的Lamoureux & Co.總裁Yves Lamoureux，原本預言接下來到2022年間將出現三階段「滾動熊市」(rolling bear market)。他於3月中旬說，市場底部即將來臨，隨後標普500指數也在同月23日觸底，之後展開反彈，這是第一階段。

近日，Lamoureux對外媒指出，第二波疫情來臨，富豪現階段不斷(靠股票)牟利，投機行為充斥市場，股市將會再次下滑。

他說，這波拋售緩慢展開，並會延續到2021年。之後會出現一波強勢反彈，至於最後一波跌勢，或許會在接近2023年時出現。

對於如何應對第二波熊市，Lamoureux認為可以投資「特殊目的收購公司」(SPAC)作為防禦，也就是俗稱的借殼上市公司，這些企業股價多落於10美元區間，較不受大市調整影響，能將其作為防禦性資產。SPAC是透過IPO募資以收購或合併其他公司的企業，通常在上市兩年內採取行動。

Lamoureux透露自己鍾愛自駕車，而自己目前持股最多的SPAC是新自駕車企業GMHI(GMHI-US)。GMHI上月同意和自駕技術新創企Luminar合併上市。

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