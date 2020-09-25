A股快報：長江電力料GDR下周三倫交所上市
2020年09月25日 15:12
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(官網圖片)
A股長江電力(600900.SH)公布，已確定發行全球預託證券(GDR)的最終價格為每份26.46美元，為預期發行價區間的下限，並預計GDR將於倫敦時間下周三(30日)正式上市。
在超額配售權行使之前，公司發行GDR數量為6,910萬份，所代表的基礎證券A股股票為6.91億股，募資總額為18.284億美元。假設超額配售權悉數行使，今次GDR發行的募集資金總額為20.11億美元，發行GDR所代表的A股股票則增至7.6億股。
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