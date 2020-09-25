歐股個別發展　空中巴士跌1%

歐股早市個別發展，其中英股報5,833點，升10點或0.18%；德股報12,606點，跌36點或0.29%；法股報4,737點，跌25點或0.53%。

儘管新冠肺炎仍帶來不確定性，惟報道指空中巴士將恢復飛機交付，股價跌逾1%。

寶馬兩家美國子公司已因發布了誤導性信息，以獲債券融資，被美國當局罰款1,800萬美元，股價受壓跌0.5%。

Sertorius Stedim Biotech早段上漲4.2%，此前Berenberg將其股票評級為「買入」。

據報法國檢察官已開始對法國巴黎銀行在蘇丹境內危害人類罪的作用進行調查，該行股價跌0.22%。

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