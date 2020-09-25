滙豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管

滙豐銀行宣布，由今年12月1日起，伍楊玉如將接任該行香港區財富管理及個人銀行業務主管，其上任前將由該行亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷繼續兼任該職位。

欣格雷表示，該高級管理層職位舉足輕重，伍楊玉如的金融科技專長可進一步鞏固滙豐於相關業務的發展。

該行指，伍楊玉如擁有超過20年金融業的經驗，為所效力的公司推動業務增長、改善客戶滿意度、實現數碼轉型和開展更高效的風險管理制度等。伍楊玉如現時為網上交易平台IG Group的大中華區行政總裁。

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