金融服務業創職位計劃9月30日起接受申請　涉資1.8億元

金融發展局宣布，在港府防疫抗疫基金下，啟動「金融服務業創職位計劃」(FIRST)，為首個協助金融服務業創造就業機會計劃，涉資1.8億元，將自9月30日起接受申請。

FIRST由財經事務及庫務局委託進行，為金融服務業創造1,500份全職工作。合資格企業，如證監會持牌公司、獲保險業監管局授權的保險公司和保險中介公司、強制性公積金計劃管理局核准的受託人，以及已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所和執業法團，可就每個合資格的新職位申請資助，每月高達1萬元，為期1年。所有補貼須用於支付新職位的薪金，並且須符合計劃相關規定。

獲FIRST資助新職位的應聘者在受聘時必須是香港特別行政區永久性居民，並應獲聘請為期至少1年。按照FIRST要求，與計劃宣布前的相關數據比較，獲資助的新職位應為僱主在香港聘用的僱員人數帶來淨增長。而處於不同招聘階段的求職者皆符合資助資格。

此計劃由金發局負責執行，負責管理網上申請系統、審批申請以及發放相關補貼。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融服務業是香港經濟的基石，分別佔香港總就業人數的6.8%及本地生產總值的19.8%。受新冠肺炎疫情衝擊，金融業在人才招聘方面變得更為審慎。為促進行業穩定，政府與金發局攜手推出FIRST，協助金融業挽留人才。

金發局主席李律仁指，疫情下無人幸免，包括金融業，尤其是中小型企業。FIRST將協助及鼓勵公司創造就業機會，以支持香港及港人維持穩固的財政根基，相信此計劃將廣受業界歡迎。

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