柏傲山三房戶3028萬沽　5年升值近一成

中原楊振星表示，北角柏傲山1座中層B室，實用面積1,073方呎，三房一套連露台及工人套房設計，望維園景，叫價3,040萬港元。新買家鍾情第1座景觀，熟知此類單位放盤量少，參觀單位後即時還價，以3,028萬元成交，呎價28,220元。

原業主於2015年3月以扣除樓花優惠後淨樓價2,763.5萬元購入，持有5年，帳面獲利264.5萬元，單位升值9.6%。

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