SEA TO SKY周六賣285伙共錄約千個登記
2020年09月25日 16:02
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購買力持續流入一手樓市。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，明日(26日)正式啟動新一輪銷售攻勢，將會推售285伙，發展商已剛截止接受認購，消息透露，是次共錄得約千個登記，超額認購約2.5倍。
長實地產投資董事郭子威稱，項目認購反應令人滿意，預期明天銷情將會理想。該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值約48億元。
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