【未見底】二手樓價指數連續兩周向下

二手樓價價跌幅持續收窄，中原城市領先指數CCL最新報176.59點，按周跌0.10%。CCL(中小型單位)報177.31點，按周跌0.01%。中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報179.81點，按周升0.03%，上周四大整體指數齊跌後，CCL_Mass今周微升，兼連續四周企穩180點水平，大型屋苑樓價有望率先止跌回升。

CCL及CCL(中小型單位)今周僅跌0.10%及0.01%，近四次跌幅計，CCL分別按周跌1.21%、0.72%、0.62%及0.10%，而CCL(中小型單位)則按周跌1.14%、0.91%、0.55%及0.01%。

樓價跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近。

CCL(大型單位)報172.85點，按周跌0.56%，連跌三周共1.57%，繼續尋底。

分區方面，港島CCL_Mass報185.81點，按周升3.03%，升幅為四十五周最大，連跌兩周後觸底反彈。九龍CCL_Mass報172.97點，按周跌1.73%，連跌兩周共2.65%，繼續尋底。新界東CCL_Mass 報189.51點，按周跌1.04%。新界西CCL_Mass報165.41點，按周跌0.02%。

新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩190點及165點，未有重返四周前低位，相信已成功尋底。港島指數早前急跌兩周後，今周升幅顯著，加快尋底過程。九龍指數連跌兩周，繼續找尋自己底位。四區樓價先後尋底，由新界兩區開始，再由港九市區接力，相信整體樓價即將完成尋底，中秋前後有望重拾升軌，將於10月下旬公布的指數開始反映。

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