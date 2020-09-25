上海商業銀行上半年歸屬股東全面收益挫近6成

上海商業銀行公布上半年業績，綜合稅後溢利按年減少18.1%至12.79億元；平均淨息差按年減少30基點至1.73%；歸屬於股東的全面收益總額按年減少59.1%至8.31億元。該行指，下半年將於業務增長方面採取更審慎的做法，密切監察信貸質素。

該行淨利息收入和淨服務費及佣金收入按年減少。整體貸存比率由去年底的58%下降至57%；期內貸款總額增加0.7%至1,000億元；客戶存款總額則增加0.9%至1,740億元。

另外，該行根據宏觀經濟情景預測而增加預期信貸減值損失。總資產較去年底高0.5%至2,240億元；股東權益較去年底減少0.4%至300億元；平均資產回報率及平均股東資金回報率分別為1.1%及8.4%。

該行表示，下半年將於虛擬銀行、流動支付平台和其他金融科技新發展下保持競爭優勢。

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