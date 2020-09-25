【市後重點睇】人民幣先升後回 道期靠穩
2020年09月25日 16:15
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美匯指數企94.27，離岸人民幣(CNH)升見6.8087後，現回落至6.8241。港匯報7.7502，美元兌日圓處105.37，歐元報1.1671，英鎊處1.2782。金價高見1,875美元。布油升上42.11美元，紐油漲至40.42美元。道指期貨升12點。
●市後關注點
-20:30 美國8月耐用品訂單
●恒生指數全日收報23,235點，跌75點或0.32%，主板成交1,167億元。全周計，恒指跌1,219點或4.98%。ATMX先升後跌，美團點評收報232元，跌2.7%。https://bit.ly/306sqy5
●A股快報：滬綜指收跌3點，本周瀉3.5%。https://bit.ly/306svSp
-A股快報：長江電力料GDR下周三倫交所上市。
●【放水救市】澳洲放寬貸款法以促進經濟。
●【全球救市】澳洲央行料息率維持不變，不可能實施負利率。
●【飯碗不保】傳保利發展擬裁減澳洲地產業務大量員工。
●穆迪：美國擬禁下載WeChat舉動，不會即時影響騰訊評級。
●美聯儲研發數碼貨幣，出台之日正是危機降臨之時？
●金融服務業創職位計劃9月30日起接受申請，涉資1.8億元。
●全球經貿戰：
-華為效應，8月台灣工業生產創新高。
-中國機械人市場全球增長最快。
-中美貿易戰開打逾兩年，美國瓣瓣皆輸？
●新冠肺炎：
-疫情再度惡化，引起美股投資者警覺。
-蓋茨料美國人明夏可恢復正常生活。
●日本經濟：8月企業服務價格指數增1%，住宿及航空業表現差。
●世界黃金協會：投資需求及低息環境支持金價升勢。
●歐盟宣布將開始監管加密數碼資產。
●兩黨未傾掂刺激措施！摩通隨高盛降美國經濟增長預期。
●神準分析師：三大因素或觸發通縮，威脅將勁過疫情。
●股神又有新獵物！呢次投資令市場意外...
●滙豐：中國國債納富時，印證內地在岸債券趨主流。
●新盤動向：
-SEA TO SKY今午截票，售樓處參觀氣氛踴躍。
-SEA TO SKY明推285伙，共錄約千個登記。
●【未見底】二手樓價指數連續兩周向下。
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