【市後重點睇】人民幣先升後回　道期靠穩

美匯指數企94.27，離岸人民幣(CNH)升見6.8087後，現回落至6.8241。港匯報7.7502，美元兌日圓處105.37，歐元報1.1671，英鎊處1.2782。金價高見1,875美元。布油升上42.11美元，紐油漲至40.42美元。道指期貨升12點。

●市後關注點

-20:30 美國8月耐用品訂單

-A股快報：長江電力料GDR下周三倫交所上市。

●【放水救市】澳洲放寬貸款法以促進經濟。

●【全球救市】澳洲央行料息率維持不變，不可能實施負利率。

●【飯碗不保】傳保利發展擬裁減澳洲地產業務大量員工。

●穆迪：美國擬禁下載WeChat舉動，不會即時影響騰訊評級。

●美聯儲研發數碼貨幣，出台之日正是危機降臨之時？

●金融服務業創職位計劃9月30日起接受申請，涉資1.8億元。

●全球經貿戰：

-華為效應，8月台灣工業生產創新高。

-中國機械人市場全球增長最快。

-中美貿易戰開打逾兩年，美國瓣瓣皆輸？

●新冠肺炎：

-疫情再度惡化，引起美股投資者警覺。

-蓋茨料美國人明夏可恢復正常生活。

●日本經濟：8月企業服務價格指數增1%，住宿及航空業表現差。

●世界黃金協會：投資需求及低息環境支持金價升勢。

●歐盟宣布將開始監管加密數碼資產。

●兩黨未傾掂刺激措施！摩通隨高盛降美國經濟增長預期。

●神準分析師：三大因素或觸發通縮，威脅將勁過疫情。

●股神又有新獵物！呢次投資令市場意外...

●滙豐：中國國債納富時，印證內地在岸債券趨主流。

●新盤動向：

-SEA TO SKY今午截票，售樓處參觀氣氛踴躍。

-SEA TO SKY明推285伙，共錄約千個登記。

●【未見底】二手樓價指數連續兩周向下。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020