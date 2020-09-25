【財經直播】港股悶局 內地長假前炒乜好？
2020年09月25日 16:18
東網電視更多新聞短片
恒指第三季至今累跌約一千點，下周二(29日)又到期指結算日。隔晚美股反覆靠穩，周五(25日)港股唔爭氣，高開114點後升幅收窄，最後仲要倒跌收市。喺10月傳統「股災月」殺到之前，港股走勢係咪不容樂觀？新經濟股ATMXJ又可以點部署？
擁有Saas概念嘅內房軟件解決方案提供商明源雲(00909)今早掛牌上市，周四(24日)高見31.45元，大幅高過招股價16.5元，有貨食胡先？定擺係度等佢更上一層？
水中茅台嘅農夫山泉(09633)公布中期報告，上半年純利倒退0.4%至28.64億元人民幣，管理層又指不會分派中期股息，農夫山泉股價受壓，高位有貨點算好？咩位又撈得過？
內地四大部委要求加快5G發展，擴大戰略性新興產業投資，加大5G建設投資及商用發展步伐，5G股及中資電訊股反彈，呢個板塊宜家又博唔博得過？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員羅尙沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！