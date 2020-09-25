【財經直播】港股悶局　內地長假前炒乜好？

恒指第三季至今累跌約一千點，下周二(29日)又到期指結算日。隔晚美股反覆靠穩，周五(25日)港股唔爭氣，高開114點後升幅收窄，最後仲要倒跌收市。喺10月傳統「股災月」殺到之前，港股走勢係咪不容樂觀？新經濟股ATMXJ又可以點部署？

內地四大部委要求加快5G發展，擴大戰略性新興產業投資，加大5G建設投資及商用發展步伐，5G股及中資電訊股反彈，呢個板塊宜家又博唔博得過？

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