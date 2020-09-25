星展銀行料未來9個月樓價保持穩定

星展銀行(香港)香港房地產業分析師丘卓文在網上記者會表示，受經濟下行影響，住宅樓市表現必然出現下滑，但疫情下未見大量業主割價放盤，股市跌幅亦不算太大，可為樓市需求帶來支撐，認為表現已遠勝預期，並料樓價於第四季度基本保持平穩。惟豪宅市場受封關措施影響，內地買家大幅減少，他預料其銷售表現將相對較弱，市場亦會推出較大力度的優惠促銷。

丘卓文表示，樓市主要受經濟下滑、中美緊張局勢加劇、租金收益率下降、移民人數可能增加等不確定因素影響。他指，儘管本港疫情仍反覆，近日金融市場波動性亦增加，但近期新盤銷情依然理想，而低息環境將持續，令樓市升跌幅度有所限制。

他亦指，本港失業率雖上升，但高增值行業仍穩健，同時政府減少私人住宅的土地供應，未來幾年住房供應將逐漸下降，因此相信樓市仍會平穩發展，預計未來9個月的樓價將保持穩定。他又認為，目前本地發展商負債水平約10%至20%，屬合適水平，並未出現財務問題。

受疫情影響，不少公司准許員工在家工作，使辦公室的需求下跌。丘卓文指出，核心之一的中環區寫字樓表現將持續跑輸其他地區，目前中環區寫字樓空置率在8月已攀升至逾6%，年底時將有更多租客完約，預計第四季空置率會進一步升至7%以上。他續指，該區寫字樓租金首季跌幅達18%，自去年中以來下降超過兩成，但下半年租金跌幅已較上半年收窄，料全年租金跌幅介乎25至30%。他預期在家工作會成新趨勢，尤其資訊科技業及金融業對寫字樓的需求將在未來幾年逐漸下降，但對市場的整體影響百分比僅為單位數字。

零售市場方面，丘表示，由於去年基數較低，零售市場的租金下跌幅度按年收窄，相信內地關口重開後，內地遊客會為本港零售市場帶來短期提振，但要回到疫情前的表現仍需一定時間。他指，現時奢侈品牌已轉為集中於內地市場，本港核心購物區的商場將調整策略，招募更多餐飲和娛樂營運商進駐，料未來這些商場的舖租將有所下調。

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