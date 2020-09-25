第一太平戴維斯：港島豪宅租金續呈跌勢

第一太平戴維斯發布第三季度住宅租賃報告指，港島和新界豪宅租金期內分別微跌0.4%和1.7%，而由於何文田及九龍塘受惠於區內數間名校，夏季吸引家庭租戶遷入，為新學年做準備，第三季九龍豪宅租金升1.2%。

該行又指，由於租賃市場不景，業主以多樣化方式應對，願意提供更長免租期和提早入住等優惠措施，一年短租期日益普遍。聯排別墅租金則連續下滑六個季度，第三季度微跌0.8%。

該行預期，第四季將面臨更多挑戰，不單是豪宅租市的傳統淡季，而且由於經濟環境嚴峻，抵港人數可能會少於往年。通常豪宅租金與中環甲級寫字樓租金走勢相似，而中環甲廈租金今年至今已下跌10.8%，空置率從2020年初的4%攀升至近6%。許多本地及跨國公司依賴政府援助，而未來六個月可能會出現裁員潮，這將對本港住宅市場需求產生明顯負面影響。

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