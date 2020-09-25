康樂園減價151萬沽 「97貨」升值約1倍
2020年09月25日 16:37
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中原鄭浩強表示，大埔康樂園11街單號屋，實用面積1,166方呎，開價約2,100萬元，減價約151.2萬元，以1948.8萬元沽，呎價16,714元，屬市價。新買家為區內客，入市單位自住。原業主則於1997年以970萬元購入，持貨約23年帳面獲利約978.8萬元離場，單位升值約1倍。
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