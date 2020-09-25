【中環剝花生】科指失七千點關 科技股擺埋一邊？
2020年09月25日 16:45
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無論港股還是美股，兩地上市的龍頭科技股都無晒力，周五(25日)恒生科技指數失守7,000點，納指近日亦受制於11,000點，升勢已確認逆轉？投資者要點自處？在選股上有咩新策略？美國大選臨近，有傳螞蟻集團10月來港上市，大市有機會反彈？唔使咁悲觀住？
今集《中環剝花生》搵嚟豐盛金融資產管理董事黃國英，以及花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖同你分析。
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