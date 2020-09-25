講股半分鐘：港股被持續悶殺　不宜冒進

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他表示，近日內地大力對金融市場去槓桿，加上中、港兩地股市過量地發行新股，令到市場流動性大幅地被吸乾，導致近日港股處於被悶殺的格局，股市短期似乎難以望到曙光。他提醒投資者需嚴格控制倉位，積極提升現金比例，非特別優質的股份應減磅。

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