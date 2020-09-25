於2020年9月21日，集團收到撫松政府的一封信函。如信函所述，撫松政府內部各部門於2020年8月舉行會議，討論回購撫松未開發土地的事宜，並正在制定回購時間表。截至公告日期，尚未知悉回購的具體時間表。此外，該信函中還提及，撫松政府對回購代價僅考慮原有土地收購代價，而集團先前所產生的其他成本和支出並不考慮在內。因此，管理層預期撫松政府將支付的回購代價，初步估計將不高於撫松未開發土地的原收購價約3.12億元人民幣。

基於上述原因，集團管理層已重新評估撫松房地產項目的可變現淨值，並認為在2020年中期期間將需要對發展中物業進行進一步減值約4.7億元人民幣。與2019年中期相比，將導致2020年中期公司擁有人應佔部分出現重大綜合虧損。

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