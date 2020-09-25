亞馬遜發布雲遊戲服務「Luna」　同時登錄App Store

網購巨頭亞馬遜(Amazon)的雲遊戲業務不再是「只聞樓梯響」，外媒報道，亞馬遜正式揭曉了雲端遊戲服務「Luna」，作為xCloud、Stadia等同類服務的競爭對手，它將在10月開始測試。Luna初期將支援Fire TV、PC、Mac和iOS，而Android支援則是將在「上線數周後」來到。

所謂雲遊戲，指的是以雲計算為基礎的遊戲方式，在雲遊戲的運行模式下，所有遊戲都在服務器端運行，並將渲染完畢後的遊戲畫面壓縮後通過網絡傳送給用戶。

市場預測Luna將以漸進式web應用(PWA)的形式登錄蘋果公司的App Store，可以藉着PWA繞過蘋果公司針對iOS本地應用收取的30%手續費。

此前，亞馬遜與蘋果公司已達成協議，會員視頻服務Prime Video將通過亞馬遜內部收費系統進行結算，用戶不需要向蘋果公司支付額外費用。

據報亞馬遜計劃在Luna平台發布約100款遊戲產品，現階段已知支持的遊戲產品包括《生化危機7》、《控制》、《塔科馬》、《Rez無限》、《地鐵:逃離》、《迷人的殘酷》及《煮糊了！II》等等。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020