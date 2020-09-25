新盤動向：藝里坊‧2號次輪收票逾920張
2020年09月25日 17:54
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恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，本周六(26日)推出72伙進行次輪銷售，發展商剛截止接受認購，共錄得逾920張入票，當中22張為地產代理入票，超額認購近12倍。
是次推售單位折實售價由逾598.36萬至逾1,115.13萬元，呎價25,849至31,429元。
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