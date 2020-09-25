【一手盤攻略】128 WATERLOO既矜貴又具潛力

市區豪宅盤向來買少見少，所以市場一有新盤推出，往往都是焦點所在；由萊蒙國際與俊和發展合作打造的何文田全新住宅項目128 WATERLOO，顧名思義位於傳統豪宅地段，九龍何文田窩打老道128號，項目採單幢式設計，一共提供110伙，實用面積由331至3,445方呎，間隔涵蓋1至5房，當中實用面積約500多平方呎的兩房單位佔最多，約有5成。

128 WATERLOO位處地段優越，既是靜中帶旺的高尚住宅區，又屬名校網，同時亦鄰近政府大力推動的「起動九龍東」計劃，稱得上又矜貴，又具升值潛力。樓盤的生活配套更是完善，交通選擇靈活，步行10多分鐘便到達港鐵太子站及旺角東站，而太子道及界限街一帶，亦有多條巴士及小巴線，穿梭港九新界，以至內地都輕而易舉。另外，消閒活動亦多元化，同樣都是10多分鐘步程，就可前往旺角MOKO或九龍塘又一城。想知更多樓盤資訊，立刻Click入去睇片。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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