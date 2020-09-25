人行潘功勝：歡迎富時羅素確定納入中國國債時間表

富時羅素公司宣布中國國債將被納入富時世界國債指數(WGBI)。中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，全球三大債券指數提供商中，有兩家已先後將中國債券納入其主要指數，此次富時世界國債指數也明確將中國債券納入時間表。這充分反映了國際投資者對於中國經濟長期健康发展、金融持續擴大開放的信心，人民銀行對此表示歡迎。

下一步，人民銀行將繼續與各方共同努力，積極完善各項政策與制度，進一步提高中國債券市場對外開放水平，為境內外投資者提供更加友好、便利的投資環境。

近年來，中國債券市場改革開放發展穩步推進。截至2020年8月末，中國債券市場存量規模達112萬億元人民幣，其中國際投資者持債規模達2.8萬億元人民幣，近3年年均增長40%。

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