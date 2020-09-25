風向突變！聯儲入市都冇用　高收益債走資近260億元

環球股市再趨波動，資金紛紛從高收益債市場出逃，使到追蹤全球高收益債券的指數抹平了今年早前的漲幅，分析師警告需留意後市波動風險。

受到「零息環境」及美國聯儲據啟動購債影響，早前投資者都湧入高收益債以賺取較高利差，可惜近期情況出現巨變。在市場恐慌蔓延下，資金外流也成疫情爆發後連續最多天的資金撤出，其中最大高收益債交易所買賣基金(ETF)資金撤出規模已達全年淨流入的1/3。

其中，iShares iBoxx高收益公司債ETF資金流出規模達3.34億美元，經歷了5次資金撤出後，該ETF目前已流出近33億美元(近260億港元)的資金，逃命情緒也延燒至巴克萊高收益債ETF，該指數也在近3日內流出11億美元。

對此，Union Bancaire Privee的資產管理師Mohammed Kazmi表示，當市場情緒轉向時，高風險的目標出現資金撤出的現象是可以被預期的。他更指出第四季將因市場關鍵因子而使該市場出現波動率風險。

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