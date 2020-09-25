新股專輯：傳曠視科技擬今年底中港兩地同步上市

內地媒體報道，年初在港上市申請失效的人臉識別技術公司曠視科技，正尋求在香港和內地科創板同步上市，計劃並已有實質性進展，或會在今年底上市。曠視表示不予置評。

曠視科技來洪港上市之路可謂波折重重。在去年8月提交上市申請後兩個月，美國商務部把曠視列入黑名單，市場其後一度傳出上市保薦人之一的高盛研究棄任。此外，該公司曾因估值問題考慮延後在港上市的計劃。今年初，因公司的人臉識別技術在港引發的爭議，香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。

事實上，今年初有報道指，該公司於年初已經獲聯交所批准，原計劃在農曆新年假期後上市，惟因新冠肺炎疫情而推遲。集資約5億至10億美元，保薦人為花旗、高盛及摩根大通。

曠視聯合創始人兼行政總裁印奇7月出席活動時曾表示，在港上市需要找一個合適的時間，並希望成功上市後公司股價能夠穩定，而非有很大波動。而從去年到今年，國際環境變化很大，現在公司現金流非常充裕，上市已非公司特別急需完成的事情。

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