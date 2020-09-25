【名家筆陣】李秀恒：美總統大選前　港股唔使憂？

美國科技股近期出現大幅回調，幾間科技巨企在短短幾個交易日內便蒸發逾萬億美元資產。雖然其後出現反彈，但仍然引發市場對科技股泡沫爆破的憂慮，反映市場恐慌情緒的VIX指數一度急升，更甚至有悲觀者認為，連備受追捧的美股科技板塊都出現大幅回調，似乎已釋出牛市將即將完結的重要信號。惟筆者認為，此次科技股急挫應屬短期調整，投資者不應過分憂慮，而在美國十一月總統大選前，料股市仍會獲得一定的支撐。

綜觀美國科技股此輪回落，其主要原因有兩點：第一，科技股在疫情期間已被全球投資者追捧了一段頗長時間，期間累積了大量的升幅，且未有出現較大的調整；第二，在調整前的一個多星期，多只科技巨企的股價連番破頂，帶動納指和標普拾級而上，創近期新高，許多投資者在高位尋求獲利回吐，因此引發拋售科技股的情況，導致出現幅調整，預料當本輪調整結束後，科技股將會繼續受到資金追捧。

事實上，在美國大選之前，美股應較難出現大跌的情況。一是因為近幾十年來沒有一屆美國總統能在經濟及股市皆不好的情況下成功連任，而鑑於目前美國經濟仍受新冠疫情困擾，絲毫不見復甦迹象，加上疫苗難在短期內面市，因此股市便成為特朗普選前唯一可以顯示其經濟政績的地方，預計特朗普在大選前會繼續以政策或「出口術」支撑美股，以增加其連任機會。二是股市向好能營造出發展前景良好的信號，有利特朗普吹噓自己的經濟政策，爭取選票。三是在無限量寬政策、全球超低利率，以及聯儲局明示短期內不會主動加息的情況下，令資本投資股市及追逐高回報的成本下降，加上疫情陰霾未消，實體經濟持續低迷，導致傳統產業為尋求收益加大對資本市場的投入。

至於港股，在美國科技股調整後，港股應能獲得一定的支撑，重回升軌，加上螞蟻集團可即將在香港上市，極有可能成為史上集資規模最大的新股，屆時將會吸引大量國際資金流入港股，有利股市上揚。事實上，近期港匯依然保持強勢，顯示資金仍在流入香港市場，而且有金管局還息不還本等有利政策支持，因此在美國大選前不應對港股看得太淡。

李秀恒

香港經貿商會會長

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